Pétrole sénégalais-différend entre FAR ET ConocoPhillips : Un arbitrage international en vue

Rebelote dans la dispute entre associés pour plus de parts dans le champ pétrolifère SNE du Sénégal. Alors que la cession de ConocoPhillips à Woodside a largement été perçue comme une transaction achevée, ou du moins a-t-elle été présentée par les deux entreprises comme telle, la compagnie pétrolière australienne FAR Ltd vient de remettre une couche dans ce différend que l’on croyait clos.



Partenaire d’une joint-venture dans le champ pétrolifère SNE, au large du Sénégal, FAR Ltd qui conteste la cession de ConocoPhilips à Woodside menace désormais de recourir à un arbitrage international pour annuler cette transaction. Car la compagnie australienne maintient mordicus que ConocoPhillips n’avait pas le droit de vendre ses actifs au Sénégal à Woodside, en y incluant sa très convoitée participation dans le champ pétrolifère SNE qui fut la plus grande découverte de pétrole au monde en 2014.



Depuis lors, FAR a tenté d’arrêter l’opération, affirmant que l’achèvement de la transaction entre ConocoPhillips et Woodside était assujetti aux droits des partenaires à préempter et à l’approbation du gouvernement du Sénégal. Les partenaires auxquels la société australienne fait allusion sont Cairn Energy, avec 40% d’intérêt, Petrosen (Société Nationale Sénégalaise du Pétrole), avec 10% d’intérêt et bien sûr FAR, avec ses 15% d’intérêts.



Malgré les réclamations et les recours de FAR, ConocoPhillips a informé en octobre dernier que la transaction avait bien été conclue avec succès pour environ 440 millions de dollars US. Et selon l’Américaine, le deal prend en compte des ajustements habituels nets d’environ 90 millions de dollars US. Une annonce qui semblait avoir clôt le débat, du moins jusqu’à ce que FAR Ltd annonce ce mercredi que la patience n’est plus son fort dans cette histoire. Affaire à suivre…

