Pétrole sénégalais : Mamadou Lamine Diallo déplore une absence de politique dans ce secteur

Le débat économique initié par Mamadou Lamine Diallo s’intéresse au pétrole sénégalais et déplore une absence de politique dans ce sens. Le Président du mouvement Tekki, en veut pour preuve la distribution confuse des blocs à des compagnies étrangères.



« Parmi les projets phares de ce qu’on appelle PSE il y a la stratégie d’approvisionnement en hydrocarbures du Sénégal. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’un esprit normal demanderait à revoir cette stratégie à la lumière des découvertes de pétrole et de gaz. L’adoption du code pétrolier doit être précédée par l’élaboration d’une politique globale pétrolière, de l’amont vers l’aval. La distribution confuse des blocs à des compagnies étrangères illustre cette absence de politique pétrolière de Macky Sall. Le peuple à qui appartiennent ces ressources, doit s’en charger » assure le député.

Selon Mamadou Lamine Diallo en outre, le Bloc détenu par Africa Petroleum de Frank Timis a été cédé à Total dans la plus grande confusion alimentée par la démission du Ministre chargé de l’énergie. Le peuple peste t’il, attend la publication du décret d’annulation du bloc de Africa Petroleum, et surtout les avis techniques sur l’attribution du bloc à Total. Et malgré l’entrée de BP dans les blocs de Kayar et St Louis, la question reste entière, conclura t’il puisque les parts de Timis Corporation appartiennent au peuple sénégalais.