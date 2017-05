Pétrole : Le Sénégal a besoin de l'expertise de Cosmos Energy (consultant )

Entre l'Afrique et ses investisseurs, il doit y avoir une correspondance, ce qui n'est pas souvent le cas, car on assiste à une sorte d’asymétrie qui n'est pas pour arranger les affaires, de l'avis du Dr Achille Ngwanza.



Selon ce consultant en droit pétrolier et minier, le Sénégal qui n'a pas encore produit de baril de pétrole, a besoin de l'expertise de Cosmos Energy pour l’exploitation de ses hydrocarbures...