Pétrole : L'Afrique avec ses réserves peut être le premier producteur mondial ( organisation)

L'Afrique regorge de potentialités en matière d'hydrocarbures. Le continent qui englobe des réserves pétrolières estimées à plus de 13 % est pourtant sous explorée par rapport à l’Amérique et même au Moyen Orient. Selon Mahamane Lawane de l'organisation des producteurs de pétrole africain, il urge aujourd’hui de créer une nouvelle organisation consacrant l'Afrique comme le premier ou le deuxième producteur mondial de pétrole. Il s'exprimait en marge du colloque sur les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique ouvert ce matin à Dakar.