Pesage à l'essieu : Les activités suspendues sur le site de Diamniadio1 ce vendredi

Le Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement informe les usagers que suite aux incidents survenus sur le site de pesage de Diamniadio1, dans la nuit du jeudi 19 janvier 2017, les activités de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu au niveau dudit site sont suspendues pour la journée du vendredi 20 janvier 2017. Toutes les dispositions sont prises pour la reprise des activités le Samedi 21 Janvier 2017 à partir de 8h

Les camions devront s’arrêter sur les stations de pesage de Mbour, de Kaffrine sur la RN1 et de Tivaouane sur la RN2 pour se conformer à la Réglementation en vigueur.

Le Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement s’excuse de ces désagréments et assure que toutes les dispositions sont mises en place pour le bon déroulement du pesage sur ces différentes stations.