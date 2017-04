Performances macro économiques : « Un taux de croissance de 6% du PIB pour la deuxième année » Ali Mansor FMI

Ali Michael Mansoor, Chef de Mission du FMI pour le Sénégal, en conférence de presse ce matin au siège de l’institution mondiale, a indiqué que les performances macro économiques du Sénégal restent bonnes en 2017 avec un taux de croissance du PIB au-dessus de 6% pour la deuxième année de suite.

« L’inflation reste faible en raison notamment de la faiblesse des cours mondiaux du pétrole et du bon approvisionnement des marchés en produits céréaliers » a-t-il indiqué.

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI) séjourne à Dakar du 30 mars au 12 avril 2017 pour conduire les entretiens relatifs à la quatrième revue de l’accord triennal au titre de l’instrument de soutien à la politique Economique (ISPE) approuvé en juin 2015.

L’équipe du FMI a noté avec satisfaction la volonté des autorités de continuer à mener une politique budgétaire adéquate, notamment en conservant leur objectif initial de déficit budgétaire. Elle a encouragé les autorités à prendre les mesures idoines pour renforcer la gestion de la trésorerie et éviter que les entreprises publiques pèsent lourdement sur les finances publiques et sur l’économie. D’ailleurs, pour le FMI, atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent requiert aussi une accélération des réformes pour promouvoir l’investissement privé, y compris étranger.