Performances des défenseurs en club : Kalidou Koulibaly, la muraille d'Italie

Kalidou Koulibaly, 15 matchs, 1350mn, 2 buts



Kalidou Koulibaly a fini de faire ses preuves à Naples où il a mis les pieds en 2014-2015. Cette saison encore, le géant sénégalais continue d’enfiler les très bonnes prestations. Titulaire inamovible dans le 11 de Maurizio Sarri, l’ancien Messin n’a raté aucune rencontre depuis l’entame de la série A. il compte ainsi 10 matchs et un temps de jeu de 900 minutes et 2 buts inscrits. A l’image du pilier de sa défense, Naples cartonne en Série A. les Partenopei ont remporté 9 de leur 10 sorties et occupent la tête du championnat avec 28 points.



En ligue européenne des champions, le défenseur sénégalais affiche la même régularité. Sur les 5 rencontres des Napolitains en Ligue des champions, dont deux en préliminaires face à Nice, il a toujours été aligné d’entrée et a disputé toute la rencontre.



Toutes compétitions confondues, Koulibaly a disputé 14 rencontres et bénéficié d’un temps de jeu de 1260 minutes. Avec un total de 93,3% de passes réussies, le défenseur d’1 mètre 95 pour 89 kilos effectue en moyenne 0,6 tir par match. Il a écopé de 2 cartons jaunes, aucun rouge et compte une passe décisive.





stades