Pepe allume Zidane

Au Real Madrid, rares sont les joueurs à critiquer ouvertement la gestion sportive et humaine de Zinédine Zidane. On en a trouvé un au lendemain du sacre européen du club madrilène. Il s'appelle Pepe.

Avant de quitter le Real Madrid, Pepe, en fin de contrat, n'a pris aucune pincette à l'heure d'égratigner le Real Madrid et Zinédine Zidane.

"Le Real ne m'offrait pas une prolongation de deux ans. Il ne m'offrait qu'un an. C'est la politique du club avec les joueurs de plus de 33 ans. C'est évident que je ne vais pas continuer au Real Madrid. Cela a été quelques années de grande fierté, pendant lesquelles je me suis donné corps et âme. J'ai pris la décision de partir en janvier, quand les choses n'allaient pas, quand j'ai vu que la façon dont me traitait le club n'était pas idéale. Il y a des manières de négocier. Et la manière n'a pas été correcte", a lâché amèrement Pepe sur la radio espagnole

.

Il ajoute: "J'ai beaucoup aimé la sincérité de Benitez. Je me suis identifié à lui parce que c'est une personne directe et honnête, et même si j'ai commencé par ne pas jouer avec lui. Ce qu'a fait Zidane avec le Real est spectaculaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai disparu de l'équipe. Je n'ai pas dit adieu à Zidane car il (ndlr: et le Real Madrid) savait avant moi que je devais partir. Zidane et Benitez sont des personnes différentes. Avec ma façon d'être, la personne qui m'a le plus plu, c'est Benitez, parce qu'il m'a transmis qu'il fallait donner le maximum pour jouer. Il y en a certains qui sont illuminés. Et ils peuvent gagner ou perdre, moi, je préfère le travail", conclut le défenseur portugais, annoncé officiellement au PSG selon Marca.