Pepe à "100% au PSG"

Marca n'est plus seul. Lundi, le quotidien espagnol révélait que Nasser Al-Khelaïfi s'était entretenu, samedi, avec Jorge Mendes en marge de la finale de la Ligue des champions entre la Juve et le Real Madrid, les deux hommes actant la signature pour deux ans de Pepe, en fin de contrat au Real. Une information démentie par le club de la capitale selon Le Parisien.

Dans la soirée, interrogé sur les ondes de la Cadena Cope, Pepe, s'il reconnaissait des contacts avec les vive-champions de France, au même titre qu'avec l'Inter et des clubs anglais, assurait lui aussi que rien n'était fait. "Je n'ai signé avec personne", a-t-il affirmé tout en confirmant son départ du Real. Il est clair que je ne reste pas au Real Madrid. J'ai pris la décision en janvier."

Mais à en croire... Fabio Capello, ancien entraîneur du Real, le champion d'Europe portugais s'est bel et bien engagé avec le PSG. C'est ce qu'il a assuré au micro de Sky Sports. "Pepe au PSG ? C'est fait à 100%. Ils se sont entendus à l'hôtel à Cardiff", a ainsi affirmé le technicien transalpin, lui aussi présent dans la capitale galloise pour assister à la finale de C1. Si Unai Emery est favorable à l'arrivée de l'ancien joueur du FC Porto, Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du club de la capitale serait moins convaincu...