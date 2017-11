Pénurie d'eau et d'électricité à Médina Baye : Le maire regrette et rassure

Même si d'importantes mesures ont été prise par la municipalité de Kaolack pour assurer le bon fonctionnement des services d'électricité et de l'hydraulique, force est de constater que des dysfonctionnements sont notés dans la distribution de ces services. Hier, le manque d'eau dans la cité religieuse de Baye Niass et de l'électricité dans certains quartiers de Kaolack a fait jaser et suscité par la même la occasion la colère noire des autorités en charge de l'organisation du gamou.

Par ailleurs interpelé sur ces questions, l'édile de la ville de Kaolack regrette que des dysfonctionnements soient notés dans la distribution des services "avec les importants moyens mobilisés par la mairie de Kaolack".

Toutefois, le maire Mariama Sarr rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises, car l'objectif c'est d'assister toutes les cités religieuses de Kaolack pour une bonne célébration du gamou...