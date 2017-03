Pénurie d'eau à Sabodala, les populations souffrent le martyr.

Bizzare! Telle est la situation actuelle du village aurifère de Sabodala. Assis sur de l'or, le village souffre d'un manque criard d'eau potable. Depuis plus de quinze jours, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Certaines sont obligées d'aller à moto dans les villages environnants pour s'approvisionner.

En colère, les notables ne comprennent pas qu'une telle situation puisse se produire. C'est conscient de cette situation que le maire de Sabodala, M. Mamadou Cissokho, avait prévu dans son budget 2017, de faire 8 nouveaux forages, dont 3 pour le seul village de Sabodala. Mais en attendant, la SGO a répondu finalement à l'appel des populations en prenant en charge la réparation du seul forage qui alimente le village. Les femmes qui souffrent le plus dans cette situation, devront prendre leur mal en patience. Mais tous sont d'avis qu'une telle situation ne devrait jamais se reproduire..