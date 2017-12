Pénurie d’eau à Fass Mbao et environs depuis 6 jours

Les habitants de Fass Mbao, notamment ceux du quartier Diène Diouf et ses environs, vivent des moments pénibles à cause d’une pénurie d’eau persistante. La sénégalaise des eaux (SDE) est pointée du doigt par les populations. En effet, la zone de Fass Mbao est confrontée à un criard manque d’eau potable. Ce qui oblige les habitants à rechercher des points d’eau à longueur de journée. Et, à se tourner vers les puits et pompes d’eau pour pouvoir faire le linge, la vaisselle et autres…



D'autres quartiers sont également frappés de plein fouet par la pénurie d’eau en continu. C’est le cas d’une partie de la cité Mandela ainsi que du quartier de Niague qui réclament un retour à la normale concernant l’approvisionnement en eau courante.