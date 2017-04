Penelope Fillon aurait touché des fonds publics dès 1982

François Fillon aurait payé son épouse Penelope en tant qu'assistante parlementaire depuis 1982 et non 1986 comme il l'avait affirmé jusqu'ici, selon des révélations du site Mediapart publiées lundi. Le candidat à l'élection présidentielle et sa femme ont tous les deux été mis en examen (inculpés) pour des soupçons d'emplois fictifs.