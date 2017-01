Pendant 22 ans, Yaya Jammeh a gouverné dans la violence en tuant et en torturant le peuple Gambien (Sidate Diop, ancien ministre Gambien des Affaires étrangères)

Conjointement en conférence de presse avec les mouvements Y’en a marre et Gueum sa bopp, l’ancien chef de la diplomatie gambienne a chargé Yahya Jammeh.



Jusqu’au 18 Janvier, c’est Yaya Jammeh qui restera le Président de la Gambie, a lancé l’ancien ministre des affaires étrangères de la Gambie Sidate Diop.



Poursuivant, il s’est adressé au mouvement « Geum seu bopp » de la Gambie en déclarant : « le 19 Janvier à 00 heures, tout le monde peut aller voir le Président Amadou Barrow pour lui démontrer qu’il est le seul et l’unique Président Gambien. Vous devez aller chez le Président entrant pour lui dire que l’Armée gambienne viendra se déployer pour que la paix règne enfin en Gambie. Les lois et les constitutions de la Gambie ont bien démontré que Barrow a gagné les élections présidentielles. Vous devez y aller car vous êtes les Chefs de l’armée et vous devez commander votre armée. Le 19 Janvier doit être une histoire pour la Gambie et le Sénégal. Si vous êtes capable de le faire, vous pouvez ramener la paix et tous les Gambiens seront fiers de vous. Si vous êtes capables de le faire, l’armée gambienne restera intacte et vous pouvez voir avec le nouveau gouvernement comment commander la dignité du pays. Yaya Jammeh a scandalisé le monde ».



S’adressant au candidat malheureux des élections présidentielles de décembre dernier, l’ancien ministre des Affaires étrangères qui avait fuit la Gambie, a martelé que Yaya Jammeh est égoïste. A l’en croire, tout ce qui l’intéresse, c’est d’être président de la République du Gambie. « Les Gambiens et même les étrangers savent le vrai personnage de Yaya Jammeh. Pendant 22 ans, il a gouverné dans la violence en tuant et en torturant le peuple Gambien et tout le monde est au courant de ses actes », conclut-il.