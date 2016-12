Pençum Niani 2016/colloque scientifique : L’histoire méconnue des femmes de Goundiour

Elle est certes une histoire douloureuse, mais elle mérite d’être racontée au peuple sénégalais et à sa jeune génération. Le village de Goundiour est situé à l’Est de Koumpentoum. Dans ses enquêtes aux quatre coins du département, le comité scientifique dirigé par le proviseur du lycée de Koumpentoum, est tombé sur l’histoire de ces femmes et des enfants de Goundiour qui ont refusé de se soumettre à l’esclavage. Ils ont relaté l’histoire de Sadio Aly qui aurait libéré le Niani de la domination du Djolof. Ce guerrier socé aurait décidé de rompre la tradition de payer l’impôt au Djolof. Il demanda au roi de le faire accompagner de deux autres guerriers (Sona Mamoudou et Taral Saral) pour servir de preuve. Il aurait dit au Mansa : « je vais aller payer l’impôt pour la dernière fois au Djolof, si je reviens, sachez que le paiement de l’impôt sera terminé, si je ne reviens pas, vous devrez leur payer éternellement cet impôt. »



Arrivé dans la capitale du Djolof, Yang-Yang, il tua accidentellement la femme du roi qui décida néanmoins de l’écouter. Après avoir payé l’impôt, il présenta au roi un sachet de coton et un sachet de poudre entre lesquels il devait choisir. Le roi, ayant compris le message, choisit le coton, signe de paix en répliquant : « vous avez une dette envers moi, je viendrais chercher mon dû ». C’est à la suite de cet événement que le Djolof avait attaqué Goundiour. Pour éviter de tomber entre les mains des assaillants du Djolof, beaucoup de femmes et des enfants se sont jetés dans un puits à Goundiour. Seules les personnes qui étaient dans le « tata » ont été sauvées. Cette attaque aurait été repoussée grâce à l’appui des guerriers de Ndiambour (voir photos). Ce suicide collectif des femmes de Goundiour nous rappelle l’histoire des femmes de NDer, capitale du Walo...