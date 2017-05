Pédophilie à la rue 13x8 de la Médina : Un marabout qui abusait des enfants du quartier livré à la Police

Un homme qui se dit marabout et qui a élu domicile à la Médina, plus précisément à la Rue 13x8, aurait abusé de plusieurs enfants. C’est ce samedi que le pédéraste, a passé sa première nuit dans la cellule du commissariat de la commune. La Police qui a ouvert une enquête ne sait pas encore le nombre de victimes de ce prédateur et quand aussi il a commencé sa sale besogne. Il était marié et sa femme vit à Kaolack. Son crime a été découvert ce samedi par un parent qui l’a surpris avec son enfant. Les enfants présumés victimes seront tous consultés ce lundi informe « Vox Populi »