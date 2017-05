Pédophilie : Mamadou Dia, 19 ans, surpris en train de déshabiller un garçonnet

Agé de 19 ans, Mamadou Dia a comparu devant le juge statuant en matière de flagrants délits. Si le tribunal suit le ministère public, Mamadou Dia passera 10 années derrière les barreaux.



Les faits se sont passés à Bargny où le prévenu a été surpris par des ouvriers dans un chantier en train de déshabiller le petit O. Dabo.



Interrogé, il a reconnu sans ambages les faits. Indiquant qu’il voulait juste se faire masturber par la victime, sans pour autant la toucher.

« Je lui ai fait des attouchements et j’ai juste éjaculé, c’est au moment où j’ai voulu déshabiller l’autre garçon qu’on m’a surpris».



Le procureur dans ses réquisitions a demandé au tribunal de requalifier les faits de viol en tentative de viol.



Me Diaw qui assurait sa défense a déclaré que le prévenu a été lui-même victime de viol en 2016 et qu’il n’a jamais eu de pénétration, il a donc plaidé pour une relaxe.



Le délibéré est fixé au 29 prochain...