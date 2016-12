Pêche illicite : 225 sacs de juvéniles de sardinelles estimés à 40 millions de FCFA saisis et incinérés

La Gendarmerie de Hann a mis la main Vendredi dernier sur un container en partance pour le Togo avec à son bord 225 sacs de juvéniles de sardinelles d’un coût de 40 millions de Francs CFA.

Le produit a été incinéré vers 13 heures au niveau des mamelles. Le gendarme Kébé de la brigade de Hann explique le déroulement de l’opération.

« C’est le vendredi dernier vers les coups de 20h, et suite à un poste de contrôle de circulation routière que l’on a arrêté le camion-containeur. On a vérifié le contenu et on a jugé utile de saisir le produit et de procéder aux investigations pour voir la suite a donné au événement »

Le propriétaire du produit a été identifié et le ministère de la pêche saisi expliquera t’il.

Diène Ndiaye Ingénieur des pêches, et Directeur des industries et transformation du ministère de la pêche et de l’économie maritime d’indiquer que le lot saisi est d’une quantité de 225 sacs estimé à a peu près 4 tonnes.

La destruction du produit répond, dira t’il, au caractère illicite de ce dernier puisque puni par le code de la pêche du point de vue taille.

« Le nouveau code estimant que la sardinelle doit avoir une taille de 18 cm pour être pêché capturé et commercialisé » note t’il.

Estimé à 1000 francs CFA le Kilo, les 4 tonnes de juvéniles de sardinelle peuvent rapporter jusqu'à 40 millions de Francs CFA assurera M Ndiaye.

« Nous allons poursuivre, le propriétaire du produit plus les camionneurs et l’ensemble des personnes qui étaient autour de cette opération sont en train d’être entendus par la Gendarmerie de Hann. Et nous allons veiller à ce que le code de la pêche notamment en ses articles 127 qui marque une amende de 5 à 8 millions soit appliqué ».