Pêche : Une nouvelle législation pour arrondir les angles entre Dakar et Nouakchott

La crise qui secoue le secteur de la pêche entre sénégalais et mauritaniens, a atterri sur la table des députés. Le ministre de l'agriculture qui répondait à la place du ministre Omar Guèye empêché, estime qu'une nouvelle législation est en train d'être peaufinée pour solutionner la crise existentielle entre pêcheurs du Sénégal et ceux de la Mauritanie . Papa Abdoulaye Seck a annoncé que le Sénégal est en négociation avec la République sœur de Mauritanie pour qu'une solution définitive et durable soit trouvée.