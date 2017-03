Pêche - Réalisations : Macky Sall félicite son ministre Oumar Guèye

Au plan de l’amélioration du cadre légal de gestion des ressources, l’on peut citer la révision et l’adoption du nouveau code de la pêche, de même que la mise en place d’un permis et l’immatriculation des pirogues

Pour ce qui est du volet gestion des capacités de pêche et de l’accès aux ressources, le département du ministre Omar Guèye affiche au compteur, la réhabilitation des écosystèmes et l’immersion de récifs artificiels. A cela s’ajoute, en termes de cogestion des pêcheries, la création de zones de pêche protégées dans les localités de Nianing, Pointe Sarène, Ngaparou, Mballing et Mbodiène ; et l’appui aux Conseils locaux de Pêche Artisanale maritime de Nianing, Pointe Sarène, Fimela, Yène, Mballing, Bargny et Mbodiène.

Concernant le contrôle et la surveillance des pêches, l’on peut aussi noter l’acquisition de barques de surveillance et de matériel de navigation, de même que l’acquisition de matériel de surveillance des navires et des embarcations de pêche artisanale. Sans compter les constructions de fermes aquacoles à Mbodiène et Ouakam ; de fermes pondeuses à Nianing et Fimela ; de fermes bovines à Mballing et Pointe Sarène et de quincailleries maritimes à Bargny, Foundiougne, Yène et Ngaparou.

La mise aux normes des infrastructures de pêche, s’est traduite par la construction de trois (3) quais de pêche modernes réceptionnés et inaugurés à Ngaparou, Pointe Sarène et Yoff. De même que le Centre de tri de Kafountine (déjà réceptionné), la construction de murs de clôture des quais de Mbour, Joal, Kayar, Hann, Boudody et Kafountine. Sans oublier l’aire de transformation réceptionnée et inaugurée à Fass Boye.

Au chapitre de la chaîne de froid, il y a la réhabilitation des complexes frigorifiques de Mbour et Lompoul.

Concernant le volet équipement et sécurité des acteurs, le cabinet du ministre Omar Guèye a subventionné 5000 moteurs à hauteur de un million F Cfa par moteur, sans oublier la dotation de 2000 claies aux femmes transformatrices, la subvention du carburant de pêche, de même que des équipements et manutention pour les femmes transformatrices.

Pour ce qui est de la sécurité de la pêche artisanale, il y a les dotations de 20.000 gilets subventionnés à 2500 F Cfa l’unité et de 20 embarcations métalliques motorisées aux populations de Gouloumbou. Sans occulter la construction de maisons de pêcheurs à Bargny, Mbodiène, Mballing, Pointe Sarène, Fimela, Yène et Nianing.

Le ministère de la pêche et de l’économie maritime, dans la dynamique de l’amélioration des conditions de travail de l’administration de pêche, a construit les locaux du service régional des pêches à Louga (l’ouvrage est inauguré et réceptionné). Et a doté les chefs de services régionaux de 14 véhicules, de motos quads aux chefs de poste de contrôle et d’embarcations pneumatiques à la DPSP.

L’aquaculture n’est pas en reste, puisque Omar Guèye a à son actif, l’appui à la réalisation de fermes aquacoles, les unités d’aliments de poissons à Sédhiou, Matam, et Ziguinchor, la valorisation des bassins de rétention, le renforcement des capacités des acteurs. Sans oublier les stations et écloseries publiques de production d’alevins à Sédhiou, Ziguinchor, Matam, Richard Toll, Fatick et Kolda.

Au chapitre modernisation de la marine marchande, le ministère a travaillé au renforcement de la liaison Dakar-Ziguinchor avec l’achat des navires Aguène et Diambogne. De même que la construction du complexe frigorifique de Ziguinchor et du port de Foundiougne. La mobilité a aussi été renforcée dans la région de Dakar avec l’acquisition du navire Mame Coumba Lamb (Dakar-Rufisque-Dakar)

Le ministre Omar Guèye et son équipe ont engagé d’autres projets qui sont en cours de réalisation. L’on peut citer les 4 quais de pêche en plein travaux à Potou, Bargny, Goudomp et Soumbédioune. De même que les 4 aires de transformation en cours de réalisation à Mbao, Ndeppe Rufisque, Kafountine et Thiaroye. Et toujours dans la même veine des objectifs poursuivis, le ministère envisage une dotation de 2000 claies aux femmes transformatrices, la subvention du carburant de pêche, la construction de 3 services régionaux à Fatick, Sédhiou et Joal, le pôle aquacole de Sédhiou et du dragage du bras de mer Sine-Saloum.

Au plan des perspectives, figurent la mise en place du Plan national d’adaptation pêches aux changements climatiques, celle du projet d’immersion des récifs artificiels pour assurer la restauration des habitats et la protection de l’environnement des petits fonds marins. La réhabilitation du quai de Hann, l’acquisition de fours Ftt pour les sites de transformation modernes, les constructions du ponton de Missirah et des aires de Transformation modernes à Tann (Joal) et Kayar, font partie des chantiers du ministère dirigé par Omar Guèye. Dans le volet chaine de froid, il y a le renouvellement des camions frigorifiques des mareyeurs, la construction de 19 complexes frigorifiques accompagnés de camions frigorifiques, de même que d’un complexe frigorifique à Hann et de l’acquisition de 3 complexes frigorifiques solaires.

Le ministre envisage aussi le renouvellement d’un stock de 20 000 gilets, la construction d’une maison des pêcheurs à Ouakam, l’aménagement d’un quai de pêche à Mboro. Il s’inscrit toujours dans la poursuite de l’expérimentation des pirogues en fibre de verre, la dynamique de construction et de réhabilitation des services déconcentrés à Ziguinchor, Rufisque, Mbour, Saint-Louis, Kaolack et Matam. De même que la réhabilitation des stations de surveillance de Cap Skiring et Kafountine, l’achat de 20 motos pour les services régionaux. Au chapitre de l’Aquaculture, figure le développement de la rizipisciculture, avec un objectif de 10000 tonnes en 2017 ; la construction de 10 fermes aquacoles dans les régions du nord ; les réhabilitations de la station piscicole de Richard Toll, de désengorgement de Katakalousse, du bassin du centre de recherche océanographique de Thiaroye.