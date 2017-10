Patte d’Oie : La maman du bébé abandonné finalement retrouvée

La maman du bébé qui avait été trouvé, mercredi dernier, à côté d’une maison située dernière l’annexe de la mairie de la Patte d’Oie, vient d'être appréhendée. D’après les informations de « Vox populi », la maman est revenue sur les lieux pour récupérer son enfant. Chose que la jeune femme n’a pas pu faire parce que la famille qui a recueilli le bébé en accord avec la police, lui a demandé d’aller voir les limiers du commissariat des Parcelles Assainies si elle veut revoir son enfant. La jeune femme s’est donc résignée aller à la police, et une fois sur place, elle a déclaré aux enquêteurs : « c’est un vieux de mon village qui m’a engrossée et il n’a pas voulu le reconnaître. »

Poursuivant, elle a ajouté : « Il se trouve que mes parents m’ont appelée la semaine dernière pour m’informer du décès de ma mère. Et là, je suis allée le déposer dans cette maison, à côté de la mairie, car je sais que c’est une très bonne famille et qu’ils allaient prendre soin de mon enfant ». En attendant d’être entendue sur le fond des choses, Ndia, qui est entre les mains de la police des Parcelles Assainies depuis qu’elle s’y est rendue samedi, est plutôt bien traitée par les flics. Nos sources l’ont filmée, hier soir, dans un coin du couloir du commissariat…