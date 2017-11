Paternité du nouvel aéroport-Maïmouna Ndoye Seck précise sa pensée : « Il s’agit du principe de la continuité de l’Etat »

Il y a une petite guéguerre politique autour de la paternité du nouvel aéroport international Blaise Diagne. Certains pensent que le bijou est une « propriété intellectuelle » du Président Wade, d’autres l’attribuent au mérite du chef de l’Etat Macky Sall.

Pour que nul n’en ignore, la ministre en charge des Transports aériens précise sa pensée dans nos colonnes.

« Ma réponse à cette question est de prime abord un rappel : il s’agit du principe de la continuité de l’Etat », éclaire Maïmouna Ndoye Seck.



« Déjà, bien avant l’année 2000, l’idée d’un nouvel aéroport a germé dans les projets et programmes du Sénégal, le Président Abdoulaye Wade a eu à poser la première pierre de ce qui deviendra l’Aéroport International Blaise DIAGNE, mais c’est le Président Macky Sall qui l’a matérialisé », remonte la ministre.



Cette dernière de poursuivre : « Par ailleurs, on retrouve des hommes et femmes dévoués qui sont dans le projet depuis sa conception et qui œuvrent encore pour sa mise en service dans les meilleures conditions ».



En définitive, souligne Mme Seck : « la conclusion que je tire naturellement de ces constats, est que la paternité de cette infrastructure, notre aéroport, revient au Sénégal et aux Sénégalais ».



« Vous me permettrez, toutefois, de souligner, et tous les Sénégalais peuvent le noter avec moi, que la grande majorité des projets d’envergure initiés avant 2012 et aujourd’hui en cours de livraison, ont été conçus et lancés au moment où le Président Macky Sall était Premier ministre », met-elle fin. .