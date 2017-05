Passif social au Sénégal : 7500 ex agents de 18 sociétés publiques et privées concernés

Le passif social au Sénégal est lourd de plus de 7500 ex agents de 18 sociétés publiques et privées qui ont été licenciés. L’annonce a été faite par le Chef de l’Etat Macky Sall lors de la cérémonie de remise solennelle des cahiers de doléances.

« Et il y a plusieurs situations parmi ces agents. Il y a eu des entreprises publiques et parapubliques où l’Etat va faire face à ses engagements. » a-t-il dit sur ce sujet.

Les cas des sociétés privées a-t-il cependant ajouté « ce n’est pas à l’Etat de payer. Sinon on ne s’en sortira jamais ».

Le Président Sall pour finir a rassuré les syndicalistes sur l’apurement progressif et durable du passif social. « Maintenant il faut le mettre en perspective parce que l’on ne peut pas tout payer pour des raisons de budget » a-t-il conclu.