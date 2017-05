Passation de service à la Primature : Mahammed Boun Abdallah Dionne et Thierno Alassane Sall ont échangé dans la plus grande discrétion

Le désormais ex-ministre de l’énergie et du développement des énergies renouvelables et le Premier ministre ont échangé, à huis clos, ce jeudi, lors de leur passation de service. Ils n’ont pas fait de déclaration à la presse, à la fin de leur rencontre. Thierno Alassane Sall, qui ne détient plus le portefeuille ministériel a été reçu par Mahammed Boun Abdallah Dionne, dans son bureau, à la Primature. Dans la salle d’attente, leurs proches collaborateurs ainsi que certaines autorités administratives les attendaient. Pour le moment, il est encore difficile de briser le halo de mystères qui a entouré le face-à-face entre Thierno Alassane Sall et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Nous y reviendrons…