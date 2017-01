Passage de militants apéristes à l’UCS : L’APR Ziguinchor dément

« Ces derniers temps, le Maire de la Ville de Ziguinchor, Monsieur Abdoulaye Baldé, multiplie les déclarations faisant croire qu’il « démantèle les bases de l’APR et du PDS », après avoir longtemps entretenu la rumeur de son arrivée dans la mouvance présidentielle», indique un communiqué de l’APR de Ziguinchor.

« A ses proches, il a même confié avoir été reçu par le Président Macky Sall et qu’il était en négociation pour des postes dans le Gouvernement. Il pousse aujourd’hui le ridicule jusqu’à organiser des rassemblements pour accueillir de soi-disant nouveaux responsables qu’il se fabrique lui-même et dont l’existence est inconnue au sein de l’APR », ajoute la même source qui note qu’en réalité, c’est la panique totale chez Abdoulaye Baldé.

Et pour cause, note-t-elle, parce que des pans entiers de son parti, l’UCS, sont en train de se fondre dans l’APR.

« Dépités par la gestion clanique de son parti, déçus par ce Maire qui ne respecte pas ses promesses, désabusés par ses tergiversations et atermoiements quant à son soutien à Macky Sall et enfin convaincus par les réalisations du Président de la République à Ziguinchor, des adjoints au Maire, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et de grands responsables quittent chaque jour son parti pour rejoindre l’APR ».

Quant à l’APR, conclut la note, la consigne est de poursuivre le travail de mobilisation des forces vives de Ziguinchor autour du Président de la République, de gagner la bataille des inscriptions et de renforcer le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar pour une victoire éclatante aux prochaines élections législatives et une réélection de Macky SALL au premier tour de la présidentielle de 2019.