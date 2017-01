Passage à tabac d’un présumé agresseur à Grand-Yoff : Sidy Dème et Cie relaxés purement et simplement

Ils avaient été accusés d’être les auteurs des coups qui ont été fatals au présumé agresseur Ibou Guèye. Sidy Dème, Chérif Wagué, Mamadou Magued Diop, Mamadou Kanté et Kabir Fall sont élargis de prison. L’information est parvenue à Dakaractu de source au fait de ce dossier à mille ramifications.

Dans la nuit du 24 décembre 2016, Sidy Dème s’est fait subtiliser ses deux portables et une somme de 845 000 FRANCS à Grand Yoff. Mais il parviendra à interpeller l’un des agresseurs qui se fera ensuite lyncher par une foule furieuse.

Très mal en point après ce passage à tabac, Ibou Guèye est conduit au commissariat central de Dakar d’où il a été acheminé à l’hôpital Fann. Malheureusement, il succombera à ses blessures. Ce qui va donner une nouvelle tournure à cette affaire. La victime de l’agression et quelques uns de ses proches seront interpellés et placés en garde à vue.

Placés sous mandat de dépôt, certainss viennent d’être relaxés purement et simplement à la suite de leur jugement au tribunal de Dakar. Selon notre source, ceux qui ont été cités nommément par le défunt restent toujours en prison.