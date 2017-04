Pas de Neymar pour le Clasico !

Alors que le FC Barcelone défie la Juventus ce mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions, une mauvaise nouvelle est venue d’Espagne et des locaux de la ligue. Neymar a été suspendu trois matches après son exclusion à Malaga (2-0), samedi dernier, et manquera donc le Clasico face au Real Madrid, dans moins de deux semaines du côté de Santiago-Bernabéu.

L’attaquant brésilien a vu rouge après un deuxième avertissement écopé à la suite d’une charge en retard sur Diego Llorente, à la 65e de cette rencontre perdue en Andalousie. Furieux par la décision de M. Manzano, Neymar a applaudi le 4e arbitre sur le chemin des vestiaires et c’est ce comportement insolent qui a alourdi sa sanction auprès de la commission de discipline. Le Barça a néanmoins fait appel de la décision...



Pour rappel, la prochaine confrontation entre les deux ennemis de la Liga est décisive dans la course au titre, les Merengues comptant 3 points de retard sur les Blaugranas. Le FCB se déplacera par ailleurs sans Rafinha et Arda Turan, blessés, mais Raphaël Varane et Pepe sont également forfaits dans l’autre camp. Les supporters catalans attendent surtout que la Liga espagnole se penche sur les insultes que Cristiano Ronaldo a lancées à l’encontre de l'arbitre de Real-Atlético durant le week-end…