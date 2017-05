Participation aux prochaines élections législatives : Le Mouvement Y en a marre dément et précise

La presse nationale diffuse depuis quelques semaines une information faisant état d’une supposée participation du mouvement Y en a marre aux prochaines élections législatives. Ce mercredi, d’autres publications persistent à annoncer la mise sur pied d’une coalition électorale pour les législatives, comprenant Y en a marre et d’autres organisations politiques et citoyennes.



Y en a marre tient à préciser pour que nul n’en ignore, qu’il n’est pas dans ses projets de participer à une quelconque joute électorale. En termes plus clairs, il ne participera ni aux prochaines législatives, ni à d’autres élections. Par conséquent, toute information l’annonçant dans une supposée coalition électorale est sans fondement.



Par ailleurs, le mouvement réaffirme son caractère citoyen et réitère son engagement à rester une sentinelle de la démocratie. Il reste fondamentalement fidèle à sa ligne d'action. Ainsi, compte-t-il jouer le même rôle que lors des dernières élections législatives: mobiliser pour une participation massive et essayer autant que possible de se battre pour que, les débats politiques soient autour des vrais préoccupations du peuple sénégalais.







Fait à Dakar, le 17 mai 2017