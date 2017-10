Parti socialiste : La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) quitte le parti

La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) n’est plus affiliée au Parti socialiste. C’est la décision arrêtée par le Bureau exécutif national du mouvement, selon une note qui nous est parvenue à l‘issue de sa réunion du vendredi 27 octobre 2017. Pour officialiser ce départ validé par toutes les sections de la Jds, y compris celles de la diaspora, mandat a été donné au Secrétaire général, le Docteur Babacar DIOP, de déposer, le lundi 30 octobre 2017, la lettre de désaffiliation auprès du Secrétaire général du Parti socialiste indique la même source. Pour légitimer leur départ, la Jds de noter que depuis plusieurs mois, un fossé les sépare de la direction du Parti socialiste.

« La profondeur de nos désaccords politiques rend impossible tout compromis. Malheureusement, le Parti socialiste n’a plus ni vision, ni projet. Le parti ne fonctionne plus dans le respect des textes qui le régissent. Désormais, la volonté du Secrétaire général a plus de valeur et de portée que le règlement intérieur. Il s’arroge le pouvoir d’exclure du parti, et sur des bases purement arbitraires, des responsables, et ceci en contournant les dispositions règlementaires prévues à cet effet. Le Comité central censé être le parlement du parti est dépouillé de l’essentiel de ses prérogatives au profit d’un Secrétariat exécutif restreint qui se veut le bras armé du Secrétaire général. Dès lors, le débat contradictoire n’a plus droit de cité dans le parti ».

En définitive, le Parti socialiste n’incarne plus l’avenir. Dès lors, la Jds conclut la note, a choisi de recouvrer la plénitude de son autonomie de pensée et d’action pour être en phase avec les aspirations de notre peuple, en particulier de la jeunesse. Dans les prochaines semaines, la Jds indiquera l’orientation qu’elle compte, désormais, donner à son action politique.