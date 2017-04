Parti de la Réforme : Un comité d’Initiative dénonce une tentative de confiscation du parti en vue d’une transhumance

Le parti de la réforme d’Abdourahim Agne va vers des lendemains troubles avec le changement du leadership de ce parti. En effet Abdourahim Agne qui cède la tête à un jeune issu des rangs de la formation n’agrée pas le Comité d’Initiative pour la redynamisation du Parti de la Réforme qui y voit une tentative de se rapprocher du pouvoir.



« Le Comité d’Initiative dénonce avec la dernière énergie la tentative de confiscation du parti orchestrée par Abdourahim AGNE qui cherche à placer son poulain inconnu dans les instances du parti afin de finaliser la honteuse opération de transhumance vers le parti au pouvoir. Le Parti de la Réforme qui se réclame de la gauche moderne et réformiste ne saurait cautionner la transhumance vers les prairies marron beiges que théorise l’ancien Secrétaire Général Abdourahim Agne » indique la note qui nous est parvenue.



Le Comité d’initiative et son Coordonnateur Ahmadou GAYE de réaffirmer son ancrage dans l’opposition et demande aux militantes et militants « de préparer activement le Conseil Central qui se tiendra prochainement ». A cet effet, une délégation assure t’il viendra à leur rencontre pour échanger avec eux sur les orientations politiques et stratégiques du parti.



Pour finir il appelle les militants à la vigilance « face aux agitations d’un groupuscule animé par des intérêts obscurs et qui a renié ses convictions d’hier ».