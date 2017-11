Partenariat Senelec/ Établissements polytechniques : L'ESP et l'EPT bénéficient du logiciel CYME

Dans le cadre du partenariat stratégique entre la Senelec et l' École supérieure polytechnique (ESP) et l'École polytechnique de Thiès (EPT), le directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé a procédé à la remise de licence CYME à ces deux établissements, ce jour à l’amphithéâtre de l’ESP.

Ce logiciel CYME est une suite complète de logiciels dédiés à la modélisation et à l’analyse des réseaux électriques ; il permettra aux étudiants d’être au diapason dans le cadre des réseaux.

En la présence des directeurs respectifs de ces écoles qui ont exprimé leur reconnaissance envers la Senelec, son DG a aussi renforcé ce partenariat en initiant une plateforme qui permettra aux étudiants de bénéficier de stage ou emploi à la Senelec...