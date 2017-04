Partenariat : ASMP et BEM Dakar s’engagent pour une formation de haute qualité

Entre la recherche et le monde professionnel, l’ASMP (Académie des Sciences de Management de Paris) et BEM Dakar ont signé une convention de partenariat pour exploiter le DBA (Doctorate in Business Administration) en Afrique de l’Ouest et à Paris.



Pour BEM Dakar, cette formation est d’une importance capitale qui permettra de créer des synergies entre praticiens et enseignants-chercheurs et favorisera une réelle combinaison entre compétences professionnelles et qualifications académiques. Dans ce partenariat, BEM Dakar permettra à ses étudiants de contribuer au progrès des Sciences du management à travers les concepts et les méthodologies développées.