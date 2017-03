Parrainage de la semaine régionale de la jeunesse de Kaffrine : Le duo Ablaye Sow/Socé Diop Dione adoubé

L’édition 2017 de la semaine nationale de la jeunesse s’est ouverte ce dimanche sur l’ensemble du territoire national .A Kaffrine le comité régional d’organisation présidé par le gouverneur a porté son choix sur le duo Abdoulaye Seydou Sow conseiller technique à la présidence de la république et Madame Socé Diop Dione directrice de l’agence nationale de la construction des bâtiments et édifices publics comme parrains de cette manifestation à l’actif du ministère de la jeunesse , de l’emploi et de la construction citoyenne .Une consécration pour ces deux cadres de la région par ailleurs ténors du parti au pouvoir dans la circonscription administrative .Une initiative des membres du comité régional d’organisation que d’aucuns pourraient qualifier de parti pris politique de la part de la jeunesse du Ndoucoumane et du Bambouck.Mais n’allez pas croire que ces distinctions relèveraient d’une démarche partisane .C’est ce qu’a voulu préciser le patron du conseil régional de la jeunesse de la localité, Baye Ngatou Ndiogou qui a indiqué que les deux parrains ont été choisis sur la base d’un cahier de charges établi par le comité d’organisation national. « Il s’agit de personnalités de référence par le parcours professionnel et imbues de valeurs républicaines » a justifié le patron des jeunes de Kaffrine. Les parrains qui ont fait le déplacement pour l’ouverture ont remercié le comité régional pour leur confiance et promis de l’accompagner pour la réussite de l’événement. A signaler que la patronne de l’agence publique, Mme Socé Diop Dione aura l’honneur d’accueillir dans son fief de Koungueul la cérémonie de clôture de ses joutes sportives et culturelles le samedi prochain