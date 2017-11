Paris et City, les meilleurs d'Europe selon Messi

"Manchester City est l'une des équipes les plus fortes du moment avec le PSG. Aujourd'hui, c’est clair, ce sont ces deux-là les plus fortes", dixit le maître à jouer du Barça au détour d’un entretien à paraître samedi dans les pages du quotidien sportif espagnol.

L’Argentin prend bien soin toutefois de ne pas oublier l’éternel rival du FC Barcelone: un Real Madrid à la peine ces derniers temps en Liga. "Je n'exclus jamais le Real Madrid, par expérience, bien que pour le moment il n'ait pas les résultats que tout le monde attend. Je ne doute pas qu'il finira par se battre sur tous les tableaux, comme chaque année." Et Messi de citer aussi le Bayern. "Ce sont de belles équipes qui seront toujours là", conclut-il.