Parcelles Assainies : Les jeunes de Benno Bokk Yakaar pour une victoire éclatante de Macky Sall

Les jeunes de BBY/Parcelles Assainies se sont réunis ce jour, dans leur localité dans l'unité et la solidarité avec comme seule mission, celle d'assurer une victoire retentissante lors des échéances législatives prochaines aux Parcelles Assainies, mais aussi et surtout d'instaurer un dialogue permanent avec les populations parcelloises, ce qui va leur permettre de recueillir toutes leurs doléances avant de pouvoir leur apporter des solutions. La coalition des jeunes de BBY/PA compte accueillir une grande caravane dénommée DACAR < "Dakar Capitale Républicaine" qui regroupera l'ensemble des jeunes leaders et responsable de Benno Bokk Yakaar sous l'initiative de Mame Mbaye Niang et Thérèse Faye Diouf, une caravane qui vise à sillonner toutes les communes de la région de Dakar dans le but de poser des actions politiques pour le bien de la coalition et de tous les parcellois.