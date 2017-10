Pape Simakha, Cojer Kaolack : " Macky Sall doit miser sur la jeunesse pour gagner les combats futurs "

" Franchement, la jeunesse Kaolackoise n'est pas contente car elle n'a pas été promue par le chef de l'État. Aucun poste n'a été octroyé à cette jeunesse et lorsqu'il s'agit de porter des combats, c'est nous les jeunes qui sommes devant", a déploré Mr Simakha.



Selon le jeune apériste de Kaolack, le président Sall est en train d'honorer ses engagements face aux membres de la coalition Bby qui ne représentent plus rien au grand dam des jeunes de son parti. " Comment peut-on gagner des élections en laissant en rade sa jeunesse? Il y a des partis dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui ne représentent absolument rien du tout comme l'Afp et le Parti socialiste, car les gens qui étaient crédibles ne militent plus dans ces deux partis là. "







Militant pour la victoire de l'Apr en 2019, Pape Simakha a invité le patron de l'Apr à miser dorénavant sur la jeunesse sénégalaise.