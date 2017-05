Pape Samba Mboup, ex PDS : « Ils nous ont rendu service en nous débarquant d’un camion fou conduit par un chauffeur ivre »

Exclus du PDS depuis quelques semaines, Farba Senghor et Pape Samba Mboup ont en conférence de presse, dévoilé une partie de ce que sera leur avenir politique. Malgré le fait qu’ils n’ont encore reçu aucune notification officielle de leur « défenestration » du parti libéral, ils ne manquent pas de remercier leurs ex-camardes de cette décision au vu des risques qu’ils encouraient.



« C’est par la presse que nous avons appris notre exclusion et aucun acte allant dans ce sens nous a été notifié. Nous en prenons acte, mais le PDS nous a rendu un grand service en nous débarquant d’un camion fou conduit par un chauffeur ivre qui risque de nous précipiter dans le vide. C’était un suicide collectif », dira Pape Samba Mboup. Qui assure cependant qu’ils ne rejoindront aucune autre formation politique.



« Nous tenons à rappeler à tout le monde les moments de douleur et de peine que nous avons endurés pour Abdoulaye Wade. Mais il se lève un beau jour, il ouvre son enclos, et choisit les deux brebis les plus sales et hélas nous met dehors. Nous sommes des enfants de la rue, nous avons été sortis de la maison de notre père, mais nous n’irons pas dans une autre parti, car nous ne serons pas à l’aise », a martelé Mboup.



Il n’a pas manqué cependant de mettre leur problème sur le dos de Wade fils.



« Nous rappelons que nous sommes des militants de Wade et non des affidés de son fils qui n’a rien apporté au PDS depuis sa descente sur le terrain politique en 2009. Depuis cette date il n’a fait que précipiter l’érosion et la défaite du parti » a-t-il accusé pour finir.