Pape Samba Mboup brûle Mankoo : « Wade ne peut même plus marcher correctement…Mankoo c’est des fumiers »

La Coalition « Mbollo Wade » était en conférence de presse à la suite du dépôt des listes des candidats aux élections législatives du 30 juillet 2017. La Coalition a présenté ses candidats et son offre politique. Une occasion aussi pour Pape Samba Mboup, membre de la coalition de tacler leurs anciens « amis » de « Mankoo » et leur tête de liste de 91 ans, Me Wade.



« Quand j’ai appris que Abdoulaye Wade était la tête de la liste de la coalition Wattu, je pensais que je rêvais. On ne peut imaginer que l’on mette en avant un homme de 91 ans à la tête d’une liste. Les enseignements que nous tirons de cette investiture c’est que c’est un aveu d’échec. Ces gens savent qu’ils ne peuvent rien obtenir des sénégalais parce que les sénégalais ne croient pas en eux. Ils sont obligés d’aller chercher quelqu’un qui a fait ce qu’il avait à faire. Il a construit ce pays, il a travaillé pour renforcer la démocratie, pourquoi chaque fois aller le déranger. Cela veut dire que les gens qu’il a laissés ici ne peuvent rien faire pour ce parti, Ils sont disqualifiés », a fulminé Pape Samba Mboup.



« C’est aussi écorner son image, ajoute-t-il. Une campagne électorale ce sont des invectives, des gens vont essayer de saper son moral, de le ridiculiser et il ne mérite pas cela. C’est un patrimoine national Abdoulaye Wade. Maintenant eux, ils sont en train de le détruire et ils n’auront pas l’effet escompté parce que les sénégalais ne sont pas d’accord. Wade a eu tous les honneurs, mais qu’on le laisse se reposer, il ne peut même pas marcher correctement. Physiquement il ne peut plus, qu’on le laisse se reposer. Le meilleur service qu’on peut lui rendre c’est cela. »



Pour Pape Samba Mboup, tout cela est l’œuvre de son fils Karim Wade. Aussi s’est-il déchaîné sur lui et les ténors du PDS.



« C’est triste de le voir être manipulé par son fils. Moi je dis que c’est son fils. Mon père, moi je n’accepterais pas qu’on le mette dans la fosse des Lions. Abdoulaye Wade veut sortir son fils de la situation dans laquelle il est et il va tout essayer. Et ils vont déchanter à l’arrivée. Et si vous saviez ce qu’ils disent sur Abdoulaye Wade…Ce sont des fumiers ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux. Ils nous appellent pour nous dire que nous détenons la vérité. Moi, je leur dis vous m’emmerdez ! Vous n’avez qu’à nous rejoindre. C’est pas normal! »