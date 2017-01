Pape Samba Mboup : De la courtisanerie politique à outrance au déshonneur !

L’un après l’autre, les gorilles de Macky Sall, tapis et camouflés dans l’ombre du PDS seront débusqués. C’est autour de Pape Sambou Mboup de passer le cap de la félonie pour vouer aux gémonies Me Wade et ses fidèles collaborateurs. Les étudiants libéraux ne toléreront plus ces attitudes irresponsables et irrespectueuses provenant de "malades moraux" qui ont fait leur temps et dont la seule ambition est de s’aventurer vainement dans une tentative obscène de liquidation du legs d’Abdoulaye Wade.

Dans sa dernière lettre aux militants du PDS, Me Wade a attiré l’attention sur les ennemis de l’intérieur qui inhibent les efforts des militants à rendre le parti plus conquérant et plus attractif. La sortie honteuse et éhontée de Pape S Mboup vient d’administrer la preuve que le génie de Wade est éternel. Pape S Mboup constitue ce cafard dont Wade faisait allusion et qui ronge le parti de l’intérieur tel un cancer. Parrainé par Macky Sall, il continue sa ténébreuse et malsaine entreprise de saupoudrage du PDS et de ses activités. Mais c’est peine perdue !

Nous connaissons parfaitement les motifs de ses agissements. Pape S Mboup est une espèce d’olibrius dont les faits et gestes sont guidés par des aspirations mercantiles. Mais s’il pense pouvoir déstabiliser le PDS avec une mallette d’argent et un passeport diplomatique octroyés par son patron Macky, qu’il se détrompe ! Le MEEL lui opposera une forteresse infranchissable.

Monsieur Mboup, vous affirmez dans votre diatribe que Karim Wade ne pourrait pas se présenter aux présidentielles de 2019. D’où tirez-vous cette invention. Nous savons qu’il ne vous reste plus une once de crédibilité mais distiller ce genre de grossièreté vous dessert et vous déshonneur plus qu’il n’en faut. Toutefois, si vous tenez cette farce de Macky Sall, alors dites lui, dans le secret de vos entretiens, devenus quotidiens, que rien ni personne ne se dressera contre la candidature de Karim Wade en 2019.

Pour votre gouverne, il n’existe aucune alternative à la candidature de K Wade au sein du PDS. De A à Z, il est le candidat incontesté et incontestable du parti. Tous ceux qui pensent le contraire sont des mercenaires de Macky Sall et travaillent contre le Pds. Et un par un, nous les débusquerons et les traînerons devant la justice citoyenne et populaire qui ne pardonnera aucun homme politique de choisir la voie de la trahison et de la transhumance. Nous vous déconseillons de nommer K Wade dans vos élucubrations. Vous n’en êtes plus digne et le MEEL s’érigera en bouclier contre tous ceux qui tenteront d’atteindre à son honorabilité. Vous avez fait votre temps. Vous êtes désormais un homme du passé, un suranné. Laissez nous accompagner KW en tant que jeunes fidèles et dignes.

Pour légitimer votre errance, vous dites que Karim Wade est en résidence surveillée au Qatar. C’est le summum de la mauvaise foi. Mais face aux cancres de premier ordre comme vous, il faut s’attendre à tout. Le funeste dessein que vous visez sera vain, comme du reste, toutes les tentatives expérimentées par le régime sournois et carrent de Macky Sall, pour saper le moral des militants. Pour votre information, Karim Wade ne transige jamais. C’est un homme de foi qui a su garder sa dignité malgré toutes les brimades, et qui n’échangera contre rien, sa liberté et son amour pour le Sénégal.

Pour terminer, nous mettons en garde ces irresponsables de première catégorie, que rien ne saurait entraver la dynamique victorieuse du PDS. Ils n'ont qu'à s’aligner sur les décisions du parti pendant qu’il est encore temps.

Par ailleurs, le MEEL tient à féliciter la direction du parti pour les tournées de sensibilisation, de réorganisation et de massification. Il est clair que c'est la seule voie menant vers la reconquête du pouvoir.

Nous invitons l'ensemble des étudiants et jeunes du pays à s'inscrire massivement pour abréger la souffrance des populations en mettant le régime de Macky SALL hors d'état de nuire.



Victor Sadio DIOUF, SG du MEEL

(Mouvement des Elèves et Etudiants Libéraux)