Pape Malick Sy, frère cadet de Serigne Cheikh Tidiane Sy : « Les marabouts sont des citoyens comme tous les autres (…) certains ministres sont indignes »

El Hadji Malick Sy plus connu sous le nom de Pape Malick Sy a « réparé » un tort qui est souvent fait aux marabouts et qui consiste à les bâillonner sur des sujets d’ordre politique. Pour le frère cadet du Khalife général des tidianes, les marabouts ont leur mot à dire sur la politique. Ces mises au point ont été faites au ziar général de Tivaouane.



Les marabouts ne doivent pas se prononcer sur des sujets politiques. Voici un discours qu’on a l’habitude d’entendre de certains sénégalais. Une opinion que ne partage, mais pas du tout Serigne Pape Malick Sy.



Le frère cadet de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy a laissé entendre qu’on ne peut plus reprocher aux marabouts de dire ce qu’ils pensent du jeu politique. Pour la bonne et simple raison qu’ils sont des citoyens au même titre que tous les autres. Et Pape Malick Sy ne s’est pas arrêté en si bon chemin.



Pape Malick Sy a fustigé par ailleurs l’indignité de certains ministres. « Certains ministres digèrent difficilement d’être limogés », a-t-il déploré en rappelant le cas d’un ministre qui a été remercié par Senghor et qui est allé implorer l’intervention de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane pour revenir dans le gouvernement d’alors. « Serigne Cheikh a supplié Senghor de le reprendre alors que la liste du nouveau gouvernement était déjà publiée ».



Mais selon Pape Malick Sy, si des ministres sont indignes des responsabilités qui leur sont confiées au point de pleurnicher quand ils sont relevés de leurs fonctions, d’autres par contre méritent d’être félicités.

A Macky Sall, le marabout a conseillé de se méfier des rapporteurs de ragots.