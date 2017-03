Pape Kouly Diop prend sa retraite internationale

Selon senbusinet, après la publication de la liste des joueurs qui disputeront les deux matchs amicaux, pape Kouly a fait la déclaration suivante :« Après 6 ans passés à défendre le maillot du Sénégal avec fierté et honneur mon étape au sein de l’équipe nationale est arrivée à sa fin. C’est la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre durant toute ma carrière professionnelle.



Mais pour des raisons personnelles je crois que c’est mieux d’arrêter maintenant. Je remercie ma famille mes amis mes coéquipiers et aussi le peuple sénégalais pour leur soutien. Je souhaite bonne chance aux Lions pour leurs prochaines échéances ».



senbusinet