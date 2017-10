Pape Diouf cartonne Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa connaît un début de saison très compliqué avec le LOSC. 19e du championnat avec une seule petite victoire, le club nordiste n’imaginait pas connaître tant de difficultés. Si Bielsa a déjà livré son auto-critique face à la presse ce lundi, le technicien argentin a subi les critiques de Pape Diouf. L’ancien président marseillais a allumé les méthodes de l’ex-entraineur olympien lors d’un passage sur SFR Sport.

« J’inscris la confiance de Marcelo Bielsa dans ce que j’appelle le nivellement des valeurs, et qui peut amener Lille dans les prochaines semaines à aligner les résultats, et les commentaires de faire passer Bielsea comme un gourou, un sorcier. Je pense que les limites de Bielsa apparaissent tout simplement, qu’il n’y a pas d’entraineur miracle, qu’à l’Olympique de Marseille où il avait réussi de bons résultats, il n’a fait que la moitié d’une saison et l’OM ne s’est même pas qualifié en coupe d’Europe (en fait l’OM s’est qualifié pour l’Europa League en terminant 4e de L1, ndlr). Je dirais que dans cette affaire-là, le football prend sa revanche et les commentaires sont en sourdine. » Pape Diouf ne porte pas Bielsa dans son cœur.