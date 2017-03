Pape Diouf : « Ce qui se passe dans ce pays n’annonce rien de bon… »

L’ancien maire de Bambey Pape Diouf, qui s’était retrouvé dans la meme situation que l’actuel maire de Dakar Khalifa Sall, emprisonné pour destruction de biens au temps où il était à la tête de cette commune, trouve que l’actualité actuelle est « pourrie ». Meme s’il se dit contre des lois spéciales pour les maires, l’ancien ministre sous le régime libéral et dans l’actuel pouvoir dit ne pas souhaiter la prison pour qui que ce soit.

« Nous devons nous arrêter un moment au Sénégal. Je ne parle pas de « ndeup national », parce que ce qui se passe dans ce pays n’annonce rien de bon. Tous les pays en Afrique qui ont connu des problèmes regrettables, sont partis de bisbilles de ce genre. Et cela arrive quelque fois à des niveaux incontrôlables. C’est pour cela qu’il faut calmer le jeu pour que l’opposition sache qu’il y a un pouvoir qui est là, élu et qui doit conduire les affaires » a-t-il laissé entendre.