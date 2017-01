Pape Alioune Ndiaye : « Le fait d’être invaincu va nous permettre de bien préparer notre quart…»

Le Sénégal a concédé le nul contre l’Algérie lors de son dernier match de poule de Coupe d’Afrique des nations. Une bonne chose qui augure une bonne préparation de son quart de finale, a dit Pape Alioune Ndiaye, milieu des Lions.

« On avait une bonne équipe de l’Algérie devant nous, ça a été un match difficile. Mais le fait d’être sorti invaincu de cette poule va nous permettre de bien préparer notre quart de finale ». Concernant ce match contre le Cameroun, le pensionnaire d’Osmalisnpor en Turquie de dire ce ne sera pas une partie de plaisir. « Ce sera un match plein, le plus important c’est de se focaliser sur ce que l’on va mettre en place, et être prêt. Il nous reste quatre à cinq jours, on va peaufiner nos stratégies, et on verra ».