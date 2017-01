Pape Alioune Ndiaye : « J’étais blessé, mais je pense que je serais sur pied pour le prochain match… »

Le milieu de terrain de Osmalisnpor Pape Alioune Ndiaye, titulaire lors du match contre la Tunisie a cédé sa place pour ce deuxième match à Henri Saivet. Une blessure l'y a contraint a-t-il expliqué en zone mixte.

« J’étais blessé, c’est pour cela que n’ai pas joué. Mais je pense que je serai sur pied bientôt. Sinonje suis très content et très fier. J’étais très content comme le reste de l’équipe. Cette qualification représente plus que vous ne pouvez imaginer. C’est difficile à expliquer. Maintenant il reste un match de poule à jouer contre l’Algérie, on va le préparer et après se projeter pour la suite » a-t-il dit.

« Ce n’est pas une revanche, mais on avait à cœur de bien faire et c’est chose faite. Maintenant il ne faut pas trop s’enflammer, notre CAN vient de commencer, il faut maintenant continuer sur cette lancée. Le match de l’Algérie, ne sera pas une formalité, c’est une équipe que l’on respectera, que l’on va prendre au sérieux et on essayera de faire ce qu’il faut ».