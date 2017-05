Pape Alé Niang : " C'est bien dommage qu'on célèbre la journée de la presse par une marche! '

Journaliste à la 2stv, Pape Alé Niang, a pris part à la marche de la presse de ce mercredi 3 mai 2017 entre la place de la Nation et le rond point de la Rts. Jovial mais inquiet, Pape Alé Niang dira trouver dommage que la journée mondiale de la presse soit marquée au Sénégal par une marche. Il estime l'initiative salutaire au vu des innombrables difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises de presse. Il citera l'environnement économique délétère et la désorganisation latente du secteur qui plombent l'émancipation de celui-ci.



Pape Alé Niang de regretter le vote encore très tardif du code de la presse non sans signaler que les chefs d'État qui se sont succédé ont martelé des promesses dans ce sens, hélas, jamais tenues.

'' Chaque Président qui vient nous promet sans rien appliquer! Pourquoi l'Assemblée ne veut pas voter ce code de presse? " Une question qui mérite réponse, selon lui...