Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture : “Il y' a urgence à décomplexer l'agriculture sénégalaise”

Devant les députés pour défendre le projet de budget de son ministère, Pape Abdoulaye Seck a insisté sur le fait que l'agriculture sénégalaise doit etre décomplexée. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, notre pays détient les capacités objectifs de se nourrir sur une base endogène. “C'est tout à fait possible. C'est ainsi qu'on arrivera à préserver notre dignité et l'équilibre sociétal”, a t il assuré.