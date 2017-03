Panne de l’appareil de Radiothérapie : 36 malades pris en charge au Maroc par l’Etat, 4 appareils de nouvelle génération commandés

Après l’épisode de la panne de l’appareil de radiothérapie, le ministre de la santé Eva Marie Coll Seck a annoncé que les choses semblent aller mieux dans ce domaine. Elle a annoncé que 36 malades sont actuellement pris en charge au Maroc et quatre appareils de nouvelles générations, accélérateur de particules vont bientôt arriver.

« Cela a été un problème douloureux pour toute la population sénégalaise et tous les décideurs de ce pays. Aujourd’hui nous pouvons considérer que les choses ont été gérées et nous pouvons avoir espoir de l’arrivée de 4 accélérateurs de particules, dernière génération d’appareil de radiothérapie. Deux pour l’hôpital Dalal Jam, un à Dantec et un dans le secteur privé.

Aucun malade qui devait faire la radiothérapie n’a été oublié, 36 malades sont pris en charge par l’Etat au niveau du Maroc et trois doivent rentrer cette semaine. Nous allons faire de notre mieux pour que ce qui s’est passé ne se reproduise plus » a dit Mme Seck.

Plus de 200 autres appareils de dialyse vont être aussi achetés pour combler les centres dans les différents hôpitaux.