Pamela Anderson pose nue: "J'aime le sexe"

Pamela Anderson vieillit bien et elle n'hésite pas à le faire savoir. Pour le magazine artistique King Kong, l'ex star d'Alerte à Malibu a, en effet, accepté de poser entièrement nue.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a perdu aucun de ses charmes. Bien loin de là même. Accompagnée de Sergei Polunin, un danseur ukrainien de 27 ans, et sous les objectifs du réalisateur David LaChapelle, l'ancienne playmate affiche fièrement ses courbes.



La température monte encore d'un cran lorsqu'elle est questionnée sur son rapport avec le sexe. "J'aime le sexe, mais je suis romantique", a-t-elle répondu avant de poursuivre: "J'aime être amoureuse, la passion, l'art et la danse".



Son rêve le plus cher: suivre l'exemple "des femmes comme Brigitte Bardot ou Jane Fonda", qui ont réussi à sortir de leur image d'icône sexy.