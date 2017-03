Palais de justice : Le procureur de la République tiendra une conférence de presse ce vendredi

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, tiendra une conférence de presse ce vendredi, à 15 heures, au palais de justice de Dakar. Le face à face entre le chef du parquet et les journalistes, en lien avec les séries d'agressions et braquages, sera sans doute l'occasion d'évoquer plusieurs sujets, tels que l'arrestation de la bande à Thialé et des présumés meurtriers de l'étudiant marocain.